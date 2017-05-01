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فيديو| أديب عن استبعاد درويش: «الكويسين في البلد دي عمرهم قصير»

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فيديو| أديب عن استبعاد درويش: «الكويسين في البلد دي عمرهم قصير» فيديو| أديب عن استبعاد درويش: «الكويسين في البلد دي عمرهم قصير»

التحرير

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قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقًا على استبعاد الدكتور أحمد درويش، من رئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس السابق، "درويش ممتاز، وكان يسير بشكل جيد".

وأضاف أديب، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، "يبدو أن الشخصيات المميزة في الدولة ديه عمرها قصير جدا، الراجل خرج وشكر الرئيس عبد الفتاح على فترة رئاسته بالمنطقة".

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وتابع: "درويش أكد أنه لم يستقل، شكل الخبر جاله وهو قاعد، والإدارة المصرية مطلعش منها أي بيان ولا شكر للراجل، واحد اشتغل 519 يوم لازم شريف إسماعيل يطلع يقول أي كلمة كده".

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التحرير

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