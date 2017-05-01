فيديو| الأوقاف: تراخيص مكاتب تحفيظ القرآن تصدر من الأمن الوطني

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال أحمد الصاوي، من علماء وزارة الأوقاف، إن معاهد ومراكز تحفيظ القرآن تحصل على التراخيص من الوزارة وقطاع الأمن الوطني.

وأضاف الصاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إنفراد"، المذاع على قناة "العاصمة"، "المعاهد مؤسسة علمية لابد أن تقوم على ضوابط، والأوقاف مخصصة 10مراكز ثقافية كبديل للمعاهد، وشرط التقدم لها أن يكون الشخص حاصلًا على مؤهل عالي من الأزهر".

وتابع: "وزير الأوقاف لغى تراخيص معاهد الثقافة الخاصة بالدعاة، والكتاتيب المرخصة مازالت تعمل حتى الآن ولم يتم إلغاؤها، متسائلًا: "ليه بنحاول نهدم الأزهر والأوقاف، ومش عايزين ضوابط يتم وضعها للالتحاق بهما؟".