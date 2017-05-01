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بالصور || حملة شرسة تطلق " وظائف خالية مطلوب رئيس "

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بالصور || حملة شرسة تطلق " وظائف خالية مطلوب رئيس " بالصور || حملة شرسة تطلق " وظائف خالية مطلوب رئيس "

بدأ ممدوح حمزة حملة شرسة على تويتر يهاجم فيها السيد الرئيس عبد الفتاح ، يعلن فيها عن رغبته لدعم أي مرشح قادم قادر علي تلبية ما يحتاجه المواطنين، حيث أنه يري علي حسب زعمه أن الرئيس السيسي لم يضع برنامجاً انتخابيا.

 

 

وقد دشن حملة يطلب فيها من النشطاء وكل رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر، كتابة مايريدون وما يطمحون إليه مع الرئيس القادم، والمرشح الذي يري في نفسه القدرة على تلبية ما كتبه المواطنين يتقدم لترشيح نفسه وسوف يدعمه.

 

 

موقف ممدوح حمزة من الرئيس السيسي

وفي تغريدات له وضح ممدوح حمزة وجه اعتراضه على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

موقف النشطاء رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر

وفي حملة مضادة أعلن العديد من نشطاء موقع التواصل الإجتماعي تويتر تأييدهم للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ويستنكرون ما يتعرض له سيادته من حملة شرسة لتشويه صورته، حيث أنه قد أتي في ظروف عصيبة تمر بها البلاد، بين إرهاب لا ينتهي وأخطار محيطة وتربص لمن يريدون إسقاط ، كي لا نصبح نسخة مكررة من سوريا والعراق وليبيا، وقد كتبوا في تغريداتهم

” أفضل رئيس في تاريخ مصر، بيحكم أسوأ جيل فيها، في اصعب ظروف مرت بيها”

سؤال موجه من النشطاء إلي ممدوح حمزة

تعددت مبررات ممدوح حمزة للإطاحة بنظام السيسي، واصفاً الأوضاع الاقتصادية بالمتدنية، حيث أن الدولار فقز إلي 20 جنيهاً والسياحة انتهت تماماً من مصر، لكن السؤال الذي يطرح نفسه.. لوكانت هذه هي مبرراته الحقيقية إذن  لماذا ثار ضد مبارك ونظامه؟ على الرغم من أن الأسعار كانت رخيصة والدولار بـ5 جنيهات فقط، والسياحة في أفضل حالاتها والوضع الأمني مستقر تماماً؟

 

 

المصدر : مصر فايف

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