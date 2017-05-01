بالصور || عقد قران محمد أنور نجم مسرح مصر وعروسه

سمر العشري

وسط حالة من الاندهاش والفرحة، سيطرت على جمهور ومحبي نجم مسرح مصر محمد أنور، بعد انتشار خبر عقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى "نوران عاصم"، اتجهت أنظار الجميع إلى هذه الفتاة، التي استطاعت خطف قلب النجم الوسيم، ليكتشفوا سر عشقه لها، والذي تمثل في جمالها الهادئ وملامحها البريئة.

وتحولت مشاعر الجمهور، إليها إلى مشاعر حب وإعجاب من النظرة الأولى، وخاصة أنها ظهرت بسيطة بمكياج هادئ وارتدت فستانا رقيق اللون والتصميم، محافظة على ابتسامتها الساحرة منذ بداية عقد القران وحتى نهايته.

يذكر أن نجم مسرح مصر محمد انور، احتفل، أمس السبت، بعقد قرانه بمسجد جامعة مصر في 6 أكتوبر، وكان أعلن ارتباطه من فتاة خارج الوسط الفني رافضًا الإفصاح عن موعد زفافه.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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