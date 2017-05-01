العرب اليوم: ميركل فى الرياض وتفاقم قضية الأسرى الفلسطينيين

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العربية، اليوم الأحد، بالعديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها تنسيق الرئيس الفلسطيني مع العاهل الأردنى وزيارة ميركل للرياض، إضافة إلى تفاقم مشكلة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

1- ملك الأردن فى مباحثات مع الرئيس عباس

العاهل الأردنى يستقبل الرئيس الفلسطيني في عمان اليوم الأحد (أ ف ب)

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر الحسينية، آخر تطورات القضية الفلسطينية، والتحركات الدبلوماسية والسياسية في المرحلة المقبلة على المستويين الإقليمي والدولي.

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2- مقتل عناصر من القاعدة في غارة أمريكية في اليمن

صورة لطائرة بدون طيار أمريكية فى الخليج العربى - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن مسؤول في الأجهزة الأمنية، أن خمسة عناصر من تنظيم القاعدة قتلوا في غارة شنتها طائرة أمريكية من دون طيار على سيارة محملة بالسلاح في وسط اليمن.

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3- توقيع اتفاقيات أمنية بين السعودية وألمانيا

المستشارة الألمانية فى مباحثات مع الملك سلمان فى الرياض اليوم الأحد (أ ف ب)

أبرمت المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية اتفاقية يقوم بموجبها الجيش الألماني بتدريب أفراد من الجيش السعودي في ألمانيا.

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4- اشتباكات عنيفة بين سوريا الديموقراطية وداعش

عناصر سوريا الديموقراطية تستعد لهجوم بالقرب من الرقة اليوم الأحد (أ ف ب)

قتلت قوات سوريا الديمقراطية 14 مسلحا من تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال عملية تحرير 6 أحياء بمدينة الطبقة ضمن حملة ضد التنظيم تهدف لطرده من معقله في مدينة الرقة شمال سوريا.

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5- انضمام عشرات الفلسطينيين إلى الإضراب

عشرات الفلسطينيات فى مسيرة للتضامن مع اضراب الأسرى فى غزة اليوم الأحد (أ ف ب)

أعلن العشرات من المواطنين الفلسطينيين الإضراب عن الطعام ليوم واحد، تضامناً مع المعتقلين المضربين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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