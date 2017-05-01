حريق يخترق سقف كوافير بإمبابة ويفاجىء ربة منزل أثناء نومها

كتب - محمد شعبان:

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، أمس الأحد، في السيطرة على حريق اندلع بمحل كوافير بمنطقة إمبابة.

تلقى اللواء أسامة شعبان، مدير الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من غرفة النجدة بنشوب حريق بمحل بمنطقة المنيرة الغربية.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الدفاع المدني من إخماد الحريق دون وقوع إصابات، وتبين نشوبه بمحل كوافير بسبب عطل فني بسخان الكهرباء، حيث وصلت المياه لدرجة الغليان، وتكونت كمية من البخار، مما أدى إلى تلف السخان.

وأسفر الحريق عن تلفيات بالمحل، والشقة التي تقع بالطابق العلوي، عللاوة على سقوط جدار أصاب ربة منزل بحالة من الخوف والفزع، بالتزامن مع استيقاظها من النوم.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة، وانتدب رجال المعمل الجنائي.