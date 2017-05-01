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تعرف على سبب حظر المكالمات عبرالفيس بوك وماسنجر وفايبر وواتس اب في مصر،وعودتها من جديد

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تعرف على سبب حظر المكالمات عبرالفيس بوك وماسنجر وفايبر وواتس اب في مصر،وعودتها من جديد تعرف على سبب حظر المكالمات عبرالفيس بوك وماسنجر وفايبر وواتس اب في مصر،وعودتها من جديد

يستخدم المصريون في الفترة الأخيرة برامج المحادثات الماسنجر والفيس بوك والفايبر ، ولأن هذه البرامج الحديثة يستخدمها جميع الفئات والأعمار لأنها إقتصادية وغير مكلفة بالنسبة للمكالمات التليفونية سواء خطوط الهاتف المحمول أو التليفون الأرضي، فاصبحت المحادثات عبر هذه البرامج المتاحة لدى الجميع هي الأساس، ولكن منذ 10 أيام حدث شيء غير متوقعة، وهي حظر أي مكالمات صوتية عبر الفيس بوك  وسكايب وماسنجر  في .

واليوم تمت عودة البرامج للعمل كما كانت من قبل وبشكل طبيعي، ولايعرف أحد لماذا حظرت تلك البرامج، وما سبب إظهارها مرة أخرى، حيث أن هذه البرامج منتشرة بشكل كبير للجميع ممن يستخدموا الهواتف المحمولة لأنها غير مكلفة تماماً فلذلك أثر حظرها على الكثيرين.

سبب فك حظر برامج المكالمات الصوتيةفي مصر، وعودتها

بعد الحيرة والتفكير الذي شغل الجميع كشفت مصادر أمنية عن سبب حظر تلك البرامج، وإغلاقها بسبب أمني وهو زيارة بابا الفاتيكان لمصر لأن العناصر الإرهابية تستخدم هذه البرامج في التواصل بينها، فحظرها سبب فجوة كبيرة بين العناصر الإرهابية التي تخطط لاستهداف البابا” فرانسيس” بابا الفاتيكان خلال زيارته لمصر.

 

 

 

المصدر : مصر فايف

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