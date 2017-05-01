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فيديو| زكريا ناصف عن طرد البدري وعاشور: «أنا مصدوم.. مش ده الأهلي»

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فيديو| زكريا ناصف عن طرد البدري وعاشور: «أنا مصدوم.. مش ده الأهلي» فيديو| زكريا ناصف عن طرد البدري وعاشور: «أنا مصدوم.. مش ده الأهلي»

التحرير

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قال زكريا ناصف، لاعب النادي الأهلي السابق، إنه شعر بصدمة نتيجة انفعال حسام البدري، المدير الفني للنادي الأحمر، وحسام عاشور، نجم وسط الفريق، في مباراة الإنتاج الحربي، اليوم الأحد، معلقًا «مش ده النادي الأهلي اللي ممكن نشوفه، أنا مصدوم».

 وأضاف «ناصف»، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي، لقناة « sports»: «ماينفعش اللي بنشوفه ده من الأهلي، حتى لو كان الحكم مخطئ، الحاجات دي جديدة على الأهلي».

وتابع: «الخسارة الحقيقية للأهلي في المباراة مرتبطة بالسلوك، وليس في فقدان نقطتين بالتعادل، ويجب أن يكون هناك جلسة لإعادة ترتيب الوضع بالقلعة الحمراء»، متمًا «اللي حصل ده مرفوض في الأهلي حتى لو خسر الدوري وبطولة إفريقيا».

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وشهدت مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، طرد حسام البدري في الدقيقة 41، قبل أن يتعرض حسام عاشور للعقوبة نفسها، بعد انتهاء اللقاء لجذبه يد الحكم محمود عاشور، في أثناء مصافحته». 

وأوقف الإنتاج الحربي، سلسلة انتصارات الأهلي الأخيرة، بعد أن تعادل معه مساء اليوم الأحد، بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب «السلام» ضمن مباريات الجولة الـ 26 ببطولة الدوري الممتاز.    

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التحرير

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