فيديو| الغندور يهاجم البدري: «لو لاعب عندك بصلك كده هتعمل إيه؟»

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علق الحكم الدولي السابق جمال الغندور، على لقطة حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، ومحمود عاشور، حكم مباراة لفريق الأحمر، أمام الإنتاج الحربي، والتي أسفرت عن طرد الأخير، قائلًا «لو لاعب عندك بصلك البصة دي وإنت بتلومه، هتعمل إيه؟ عايز أعرف إحساسك إيه وهتتصرف إزاى».

وأضاف «الغندور»، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي، لقناة «dmc sports»، أن التقليل من شأن الآخر سلوك مشين وغير رياضي، وهذا هو السبب في الطرد».

وشهدت مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، طرد حسام البدري، في الدقيقة 41، بسبب اعتراضاته المتكررة على القرارات التحكيمية.

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وأوقف الإنتاج الحربي، سلسلة انتصارات الأهلي الأخيرة، بعد أن تعادل معه مساء اليوم الأحد، بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين، على ملعب «السلام» ضمن مباريات الجولة الـ26 ببطولة الدوري الممتاز.