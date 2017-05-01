5 مشاهد في تعادل الأهلي والإنتاج الحربي

التحرير

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أوقف الإنتاج الحربي، سلسلة انتصارات الأهلي الأخيرة، بعد أن تعادل معه مساء اليوم الأحد، بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين، على ملعب «السلام» ضمن مباريات الجولة الـ26 ببطولة الدوري الممتاز، وتستعرض "التحرير" في التقرير التالي أبرز ملامح المباراة.



- التعادل الخامس

بعد أن انتهي لقاء الأهلي والإنتاج بالتعادل بهدف لكل فريق، رفع الفريق الأحمر رصيده في عدد المباريات التي انتهت بالتعادل إلى 5 مباريات، حيث سبق وأن تعادل مع كل من بتروجيت (0-0)، والاتحاد السكندري (2-2)، وإنبي (0-0)، والإسماعيلي (0-0).



- الهدف الخامس

نجح فريق الإنتاج الحربي في هز شباك الأهلي، في الدقيقة الـ48، ليصبح الهدف رقم 5 في شباك الفريق الأحمر هذا الموسم، خلال 26 مباراة خاضها بالمنافسة.



- نهاية الشباك النظيفة

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أوقف أوميد أوكري، مهاجم الإنتاج، مسيرة حفاظ الحارس شريف إكرامي على شباكه نظيفة، بعد أن تمكن الأخير من الخروج بشباك نظيفة في 9 مباريات أمام كل من، الزمالك -الإسماعيلي - المقاولون - وادي دجلة - الداخلية - بتروجيت - الاتحاد - أسوان - طنطا.



- طرد

تلقي حسام عاشور، لاعب وسط الأهلي، بطاقة حمراء، عقب نهاية اللقاء، بعد أن توجه إلى الحكم محمود عاشور، وقام بجذبه من يده، وهو ما تسبب في منحه بطاقة حمراء مباشرة، ويعد هذا هو الطرد الأول للاعب بالأهلي هذا الموسم.

كما تم طرد حسام البدري، المدير الفني للأهلي، بعد اعتراضه على قرار الحكم بشكل غير لائق أثناء المباراة.

- رقم جديد للسعيد

تعد مباراة الإنتاج الحربي اليوم، هي المباراة رقم 200 التي يشارك فيها عبدالله السعيد، لاعب وسط الأهلي مع فريقه، بجميع البطولات منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء عام 2011 قادما من نادي الإسماعيلي.