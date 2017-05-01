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بالفيديو || ننشر التفاصيل الكاملة لأزمة حسام عاشور مع حكم مباراة الإنتاج الحربي

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بالفيديو || ننشر التفاصيل الكاملة لأزمة حسام عاشور مع حكم مباراة الإنتاج الحربي بالفيديو || ننشر التفاصيل الكاملة لأزمة حسام عاشور مع حكم مباراة الإنتاج الحربي

كشفت مصادر خاصة عن تفاصيل أزمة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حسام عاشور مع حكم مباراة الإنتاج الحربي.
 
وقالت المصادر إن الايفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق الأحمر دخل في مشادة عنيفه مع لاعبي الإنتاج ما أدي لتعطل اللعب فحاول حسام عاشور التدخل لإنهاء الأزمة وذهب مباشرة الي الحكم وقال له نصًا: لو كان كنت حسبت 12 دقيقة".
 
وقام محمود عاشور حكم المباراة بطرد مباشر لحسام عاشور عقب نهاية المواجهة بعد مصافحة بالأيدي في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن منافسات مسابقة الدورى.
 
 
 
 

المصدر : صدى البلد

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