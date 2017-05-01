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مصر تمنح المقيمين في الإمارات العربية المتحدة تأشيرات دخول فورية في المطارات

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مصر تمنح المقيمين في الإمارات العربية المتحدة تأشيرات دخول فورية في المطارات مصر تمنح المقيمين في الإمارات العربية المتحدة تأشيرات دخول فورية في المطارات

تسعى في سبيل تنشيط قطاع السياحة في المتعثر، والذي يعتبر أحد أعصاب النشاط الإقتصادي في البلاد، وأحد أهم الموارد الرئيسية للدولة من القطع الأجنبي، وضمن هذا المسعى أكد وزير السياحة المصري يحيى راشد، اليوم الأحد، بأن مصر ستمنح تاشيرات دخول فورية في المطارات لمن يتمتع بحق الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى اعتبارا من الاول من مايو.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، أن هذا القرار يهدف إلى تنشيط حركة السياحة في مصر، وجذب مزيد من السياح سواء من المواطنين العرب أو الأجانب ممن لديهم إقامة في دولة الإمارات أو دول عربية أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع السياحة في مصر يعاني من حالة الركود منذ مدة طويلة، وخاصة بعد تحطم الطائرة الروسية، وتعليق بعض الدول الاوروبية رحلاتها السياحية إلى مصر، مما اضر بالقطاع السياحي وهو أحد أعمدة  النشاط الاقتصادي في مصر.

 

 

المصدر : مصر فايف

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