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بالفيديو || الجنسية المصرية تباع مقابل وديعة ب 200 ألف دولار

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بالفيديو || الجنسية المصرية تباع مقابل وديعة ب 200 ألف دولار بالفيديو || الجنسية المصرية تباع مقابل وديعة ب 200 ألف دولار

سخر الإعلامي وائل الإبراشي، من موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على إضافة مادة جديدة لقانون تنظيم الهجرة والجنسية،  يُمنح من خلالها الأجنبي إقامة في لمدة “5” سنوات، وبعدها يحصل على الجنسية المصرية مباشرة كل ذلك مقابل وديعة بنكية ب 200ألف $.

وتابع وائل الإبراشي، أن هذه المادة قللت من شأن مصر وهى بمثابة بيع مباشر للجنسية المصرية، وهى ثمن رخيص للجنسية المصر وتعد خطر كبير على الأمن القومي المصري .

وأضاف وائل الإبراشي، أن هناك أشخاص لديهم مشاكل في بلادهم  وعندهم أموال كثيرة ومن الممكن أن يدفعوا مبالغ كثيرة، فبذلك نجلب مخاطر كبيرة على مصر من كل الجوانب.

جدير بالذكر، أن لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، وافقت على هذا الأمر نتيجة لتزايد الطلب من قبل الأجانب، على الإقامة لفترات طويلة في مصر.

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