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ريم البارودي تكشف مفاجأة جديدة بشأن زواج أحمد سعد من سمية الخشاب

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ريم البارودي تكشف مفاجأة جديدة بشأن زواج أحمد سعد من سمية الخشاب ريم البارودي تكشف مفاجأة جديدة بشأن زواج أحمد سعد من سمية الخشاب

أكدت الفنانة ريم الباردوي أنها واثقة تماما من خبر زواج خطيبها السابق المطرب أحمد سعد والفنانة سمية الخشاب وعبرت عن دهشتها بسبب إصرار سمية على عدم إعلان أمر زواجهما. 
 
وقالت «ريم الباردوي» فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" .. «أريد أن أوضح شيئا مهما وهو أن أحمد سعد وعائلته هم من أبلغوني بخبر زواج سعد من سمية، من خلال اتصال هاتفي، ولم أتفاجأ، لأن الأمر لا يشغلني.
 
وأضافت :" لم أؤلف القصة و لم أفتر عليهما بالعكس حرصت على تهنئتهما والموضوع انتهى بالنسبة لي، و قد حرصت على التهنئة لأن أحمد زميل بالوسط الفني وعلاقتي به طيبة " .
 
وكانت قد نفت الفنانة سمية الخشاب خبر زواجها من المطرب أحمد سعد وهو الخبر الذي انتشر انتشارا كبيرا خلال الساعات الماضية بعد أن أكدت ذلك الفنانة ريم البارودي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك ".
 
وأكدت سمية في تصريح لها أن خبر زواجها ليس له أساس من الصحة وأنه تربطها بشقيقه عمرو سعد علاقة صداقة.
 
وتابعت سمية أن الفنان أحمد سعد سيغني تتر مسلسلها الجديد "الحلال" والذي من المقرر أن تشارك به رمضان المقبل.
 
 
 

المصدر : صدى البلد

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