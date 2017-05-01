أخبار عاجلة

مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يتضمن إنشاء أكاديمية لتأهيل الموظفين -
مقتل 6 تكفيريين في قصف طائرة دون طيار برفح -
ضبط 3 طن كبدة و1500 كيلو جبن "فاسدة" بالقليوبية -
بالصور.. تعامد الشمس على مذبح الملاك ميخائيل بكنيسة كفر الدير في الشرقية -
زيارة شباب جوالة الجامعات لأنفاق قناة السويس الجديدة ـ صور -
في كمين شعبي.. "الترابين" تضبط 9 عناصر من "بيت المقدس" برفح -
سيدة تلحق بزوجها وطفليها ووالدتها بعد أسبوعين من وفاتهم بالمنيا -
مصراوي في "كرديدة".. رحلة البحث عن جثة ضائعة (فيديو وصور) -
"لودر" يتسبب في انهيار جزئي لعقار سكني ببولاق الدكرور -
مفاجأة.. «فيات كرايسلر» تدرس بيع «جيب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. ON Sport

ستاد مصر: مداخلة سيد عبد الحفيظ رداً على المشادات التي حدثت في مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

Google+ Print
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: مداخلة سيد عبد الحفيظ رداً على المشادات التي حدثت في مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

ستاد مصر: مداخلة سيد عبد الحفيظ رداً على المشادات التي حدثت في مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

مدحت شلبي يحسب الدقائق الضائعة في الشوط الثاني من مباراة الأهلي والإنتاج الحربي " 10 دقائق"

مدحت شلبي يحسب الدقائق الضائعة في الشوط الثاني من مباراة الأهلي والإنتاج الحربي " 10 دقائق"

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي مع ك/ أحمد الشناوي

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباراة الأهلي والإنتاج الحربي مع ك/ أحمد الشناوي