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البابا تواضروس يعترف بمشروعية الرهبنة في دير "مزرعة السلام"

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البابا تواضروس يعترف بمشروعية الرهبنة في دير "مزرعة السلام" البابا تواضروس يعترف بمشروعية الرهبنة في دير "مزرعة السلام"

مصراوي Masrawy

البابا تواضروس

القاهرة- مصراوي:

اعترف البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكنيسة المرقسية الأحد، بمشروعية الحياة الرهبانية في دير الآنبا متاؤس الفاخوري، وهو دير يقع في مزرعة السلام بمنطقة النوبارية بوادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وقرر تواضروس الثاني، تعيين الأنبا دوماديوس أسقف مدينة 6 أكتوبر وأوسيم مشرفًا ومسؤولا عن تعمير الحياة الرهبانية في هذا الدير، الذي جرى رهبنة 2 من طالبي الرهبنة، وسيامة راهب كقس على الدير.

وكان قد تقدم دوماديوس، بطلب إلى لجنة شؤون الأديرة والرهبنة بالمجمع المقدس للاعتراف بالدير وذلك منذ عام في يونيو الماضي.

ودوماديوس تم اعتماده في مارس 2013 بيد البابا تواضروس الثاني، كأسقف ضمن 7 آباء رهبان آخرين.​

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