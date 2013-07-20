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مصرع وإصابة ثلاثة جنود فى اشتباكات مسلحة جنوب شرقى اليمن

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مصرع وإصابة ثلاثة جنود فى اشتباكات مسلحة جنوب شرقى اليمن مصرع وإصابة ثلاثة جنود فى اشتباكات مسلحة جنوب شرقى اليمن

لقى جندى مصرعه واحتراق حاملة جنود عسكرية فى اشتباكات مسلحة بين حراس مبنى المؤسسة الاقتصادية العسكرية وجنود اليوم "السبت" فى المكلا جنوب شرقى اليمن.

وقال مصدر عسكرى يمنى فى تصريح صحفى اليوم، إنه وفقا للتقارير الأولية الميدانية، قد قامت مجموعة من جنود الأمن العام بمهاجمة مبنى المؤسسة الاقتصادية العسكرية فى المكلا فى محاولة منهم للسيطرة عليه، مشيرا إلى أن التقارير الميدانية أشارت إلى أن خلافات نشبت بين المسئولين بالمؤسسة والجنود بخصوص مستحقات الإعاشة الخاصة بالجنود.

وأضاف المصدر أن الجنود هاجموا مبنى المؤسسة بقوة السلاح ونتج عن الاشتباكات التى استمرت أكثر من نصف ساعة مقتل جندى من حراس المبنى وجرح اثنان آخران، واحتراق حاملة جنود عسكرية تتبع المهاجمين من الأمن العام.

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مصر 365