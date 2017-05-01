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"شكوى انتهت بالشكر".. البرادعي ومتحدث الخارجية يتبادلان التغريدات على "تويتر"

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مصراوي Masrawy

كتبت- سحر عزام:

تبادل الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية على خلفية تجديد جواز سفر "البرادعي" الذي غادر البلاد قبل نحو 4 أعوام.

واشتكى البرادعي في البداية من تأخر تجديد جواز سفره، وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تقدمت منذ ٣ أسابيع لوزارة الخارجية بطلب تجديد جواز سفري وهو ما يستغرق عادة أيام.. آمل ألا يكون هناك خلط بين حقوق المواطنة وتأييد سياسات الدولة".

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ورد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، على التغريدة بـ"جواز السفر تم إصداره بالفعل من بضعة أيام وفِي طريقه إلى السفارة المصرية في فيينا بالحقيبة الدبلوماسية للتسليم."

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وعاد البرادعي بالرد موجها الشكر للمتحدث: "لم يسبق أن أبلغني أحد بالإجراء الذي تم وأشكركم".

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كان الدكتور محمد البرادعي تقدم باستقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة منتصف أغسطس 2013، وغادر البرادعي بعد ذلك إلى فيينا ولم يعد حتى الآن.​​

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