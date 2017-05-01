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بالصور || السر وراء حملة "طلعت حرب راجع" التي شهدتها محطات المترو وشوارع مصر

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بالصور || السر وراء حملة "طلعت حرب راجع" التي شهدتها محطات المترو وشوارع مصر بالصور || السر وراء حملة "طلعت حرب راجع" التي شهدتها محطات المترو وشوارع مصر

قامت أحد البنوك المصرية الشهيرة بإطلاق حملة إعلانية غامضة تحت شعار “طلعت حرب راجع”، وأرفقت الحملة شعارها بصورة لطلعت حرب باشا الذي أسس مجموعة من الشركات لدعم الاقتصاد المصري، وكذلك أسس بنك كأول بنك مصري.

وقد أوضح رئيس البنك المروج لحملة “طلعت حرب راجع” أن البنك سيسير قريبا وفقا للمنهج الذي اتبعه طلعت حرب، وذلك عن طريق زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي من شأنها أن تدعم الاقتصاد المصري وتحقق الشمول المالي.

 

وأشار أن البنك سيتبع نهج طلعت حرب من خلال السير في الاستثمارات الصناعية والزراعية، وكذلك من خلال المشاركة في عدد من المشروعات الهامة خلال الفترة القادمة، لتحقيق التقدم الاقتصادي.

 

 

المصدر : مصر فايف

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