10 فنانين عانوا من أمراض الكبد.. آخرهم «مكي»

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دائماً ما يخاف الفنانون من "كابوس المرض"، حتى لا يؤثر عليهم أو يضطرهم للابتعاد عن حياة الشهرة والجمهور.

وينجح عدد من الفنانين في رحلة علاج ضد الأمراض المزمنة أو المؤقتة، بينما لا يكتب للبعض الآخر النجاة.

وهاجمت أمراض "الكبد" بعض نجوم الفن، ورحل بعضهم عن عالمنا نتيجة إصابتهم بهذه الأمراض، فيما تستمر في ملاحقة آخرين من نوم الجيل الحالي، ويرصد موقع "التحرير-لايف" بالتقرير التالي أبرز الفنانين والفنانات الذين لم يسلمن منها.

1- خالد الصاوي

أصيب الفنان خالد الصاوي، بفيرس الكبد الوبائي "C"، وأعلن عن شفائه منه تماماً من خلال حسابه الشخصي بموقع تويتر، قائلاً: "لن يقتلني فيروس الكبد.. بل أنا سوف أقتله!.. سوف أمسكه من قفاه وأشنقه على جدران أوعيتي الدموية.. كل السلطة للمقذوفات النارية في جوفي الوحشي، وسأنتصر".

وبعدها أعلن شفاءه من مرض فيروس الكبد "سي"، الذي أصابه منذ 10 سنوات، مقدما الشكر للأطباء.

وكتب في تدوينة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتويتر مخاطبا الفيروس القاتل قائلا: "غزوت كبدي فتقاتلنا 10 سنين باستماتة، وأخيرا وفقني الرحمن فأجهزت عليك ومعي دعاء أحبتي، فيروس سي رحل.. يا رب اشف الكل.. شكرا لأطباء بلدي، ولدعائكم".

2- أحمد مكي

دشن الفنان أحمد مكي أول صفحة رسمية له على موقع فيسبوك، وأعلن من خلالها إصابته بمرض الكبد الوبائي وشفائه منه قائلاً: "الّلي خلاني اعمل الصفحة دي اني لقيت كم ناس سألت عليا لما غبت السنة اللي فاتت و بيستفسروا انا اختفيت فين ، وكنت حابب اشكرهم على سؤالهم عليا لأنه فعلا فرق معايا نفسيا وكنت محتاجه قوي ... انا كان بقالي سنه تقريبا عيان جداً ، كان عندي (فيروس ) ضربلي الكبد و الطحال ... مكنتش حتى اقدر اشرب بق ميه بسبب الطحال، وكنت في شبه كومه اول شهرين من المرض ، عشان الكبد كان عملي خمول، كنت بأنام من 18 لـ 20 ساعه في اليوم !!!.. خسيت فوق الـ 30 كيلو و كنت شبه فاقد للأمل، الحمد لله على كل حال، انا دلوقتي خفيت تماما و وزني زاد تاني، واتعلمت كتير جدا في الرحلة دي ، وكان فارق معايا جدا سؤالكم عني ، حسّيت إن ليا أهل مش جمهور، وإني فرقت معاهم لما غبت ، ربنا يفرح قلوبكم زي ما فرحتوا قلبي ، وأهلا بيكم في صفحتي.. سكي ملواني = مكي !، هي دي السغه لمبه ، وفيه بعض الناس تحب تنطقها السغه لمون .. !

وهي لغه شارع كانوا بيتكلموها عشان الحكومه ماتفهمش هما بيقولوا ايه .. زي شفره وطريقتها بإختصار ... الكلمة اللي عاوز تقولها بتشيل اول حرف فيها وتحط مكانه حرف السين ( س )، و تقول بعد الكلمه دي اي كلمه تانيه بشرط يكون اول حرف فيها هو الي انت حذفته و غيرته ب ( س ) من الكلمه الي قبلها ... مثال : مكي، شيلنا اول حرف الي هو ( الميم ) و حطينا ( س ) فبقت ( سكي )، حطينا كلمه بعدها بدايتها حرف ( م ) الي شيلناها من مكي، حطينا كلمه ( ملواني )..و بكده ( سكي ملواني ) = ( مكي )، ( سغه لمبه ) = ( لغه )، ( سكرونه ممبار ) = ( مكرونه )".



3- العندليب

من أشهر الفنانين المرضى بالكبد الوبائي كان العندليب عبد الحليم حافظ، وكان المرض مصاحباً له طيلة حياته الفنية، وبدأت معاناته معه منذ إصابته بداء البلهارسيا من أيام طفولته، وقتها لم يكن لهذا المرض علاج وأجرى الفحوصات والعمليات الجراحية لمحاولة الشفاء منه، وانتقل إليه دماً ملوثاً حاملاً معه "فيرس سي"، مع وجود تليف في الكبد نتيجة "البلهارسيا"، وقبل وفاته حاول الأطباء منع النزيف الذي يلاحقه مع أعراض المرض، حيث حاولوا وضع بالون لبلعه حتى يمنع تسرب الدم، لكن العندليب لم يقدر على بلعه ومات.

4- إيمي سمير غانم

كشفت الفنانة دلال عبد العزيز من خلال لقائها ببرنامج "تلاتة في واحد" عبر فضائية "أون تي في"، عن مرض نجلتها إيمي، وروت عن بكائها هي ووالدها الفنان سمير غانم بسبب مرضها ودعت الله أن يشفيها.

وأصيب إيمي بإنزيمات عالية في الكبد، الأمر الذي أدخلها في نوبة اكتئاب شديدة، وتوقف تصوير مسلسل "نوح"، والمقرر عرضه بشهر رمضان القادم، مع زوجها الفنان حسن الرداد، بعد أن قدمت شهادة مرضية للشركة المنتجة.

5- محمد الدفراوي

كان الفنان محمد الدفراوي في صراع طويل مع مرض الكبد، حتى تدهورت حالته الصحية وتوفي عام 2011.

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6- روبي

تم إعلان إصابة الفنانة روبي بفيروس "سي"، وخضعت فترة طويلة للعلاج منه.

7- فاروق الفيشاوي

يعاني الفنان فاروق الفيشاوي من مشاكل وأمراض في الكبد، ولكنه لم يعلن بعد عن الشفاء منه.

8- وردة الجزائرية

أجرت الفنانة وردة الجزائرية عملية زرع كبد، عام 1998، ونقل إليها كبد أحد المتوفيين، مما أثار جدلاً حول جواز انتقال الأعضاء بين الأحياء والمتوفيين، وماتت وردة إثر إصابتها بمرض القلب.

9- يوسف داوود



كان يقوم الفنان يوسف داوود بعمل غسيل كلوي 3 مرات أسبوعياً، وأجرى عملية زرع كبد عدة مرات، وتدهورت حالته الصحية في أواخر أيامه بشكل كبير، وعاني من آلام في معدته رافضاً لتناول أي أطعمة، حتى توفي.

10-عبدالله الفرغلي



عانى الفنان عبدالله الفرغلي من مرض الفشل الكلوي حتى توفي يوم 18 مايو عام 2010.