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بيلباو يهزم سيلتا فيجو في الليجا.. وإيبار يفوز على ليجانيس

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بيلباو يهزم سيلتا فيجو في الليجا.. وإيبار يفوز على ليجانيس بيلباو يهزم سيلتا فيجو في الليجا.. وإيبار يفوز على ليجانيس

التحرير

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تلقى فريق سيلتا فيجو، الخسارة من نظيره أتلتيك بيلباو، بثلاثية بيضاء، في المباراة التي دارت بينهما، اليوم الأحد، على أرضية ملعب بالايدوس، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني. 

افتتح بيلباو التسجيل في الدقيقة 35 عن طريق اللاعب راؤول جارسيا، ليعود جارسيا لتهديف مرة أخرى في الدقيقة 50، قبل أن يعزز بيلباو النتيجة في الدقيقة 83 من خلال اللاعب ميكيل ريكو. 

بهذه النتيجة، تمكن فريق بيلباو من رفع رصيده للنقطة 62 في المركز السادس، فيما يتوقف رصيد عند النقطة 44 بالمركز الحادي عشر بالليجا. 

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وفي الجولة نفسها، تمكن فريق إيبار من الفوز على فريق ليجانيس، بهدفين نظيفين، على الملعب البلدي إبوروا. 

تقدم إيبار في الدقيقة الـ62 عن طريق إنريكي جارسيا، ليضيف إيبار الهدف الثاني في الدقيقة 66 من خلال اللاعب سيرجي إينريش. 

ورفع إيبار، رصيده للنقطة 54 في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد ليجانيس عند النقطة 30 في المركز السابع عشر بجدول المسابقة.

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التحرير

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