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نائب لوزير البترول: «اشمعنى بنت وزير الأوقاف تتعين.. وتقولنا تعذَّر»

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نائب لوزير البترول: «اشمعنى بنت وزير الأوقاف تتعين.. وتقولنا تعذَّر» نائب لوزير البترول: «اشمعنى بنت وزير الأوقاف تتعين.. وتقولنا تعذَّر»

التحرير

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استنكر النائب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب، ما تردد حول تعيين ابنة وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، في شركة بترول، رغم قرار وزير البترول، طارق الملا، وقف التعيينات.

وأضاف رحيم، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، "لما بنطلب حاجة من وزير البترول بيقولك تعذر تعذر، اشمعنى بنت وزير الأوقاف منسمعش عندها تعذر ولا التعينات موقوفة، هما الوزراء بيطلعوا لسانها للشباب وماشيين عكس الاتجاه".

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وتابع: "الشباب محروم من الوظائف ويعاني من الغلاء، فلماذا يتم استفزازه بتعيين ابنة وزير الأوقاف في شركة بترول وهي دفعة 2016".

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التحرير

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