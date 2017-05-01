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رئاسة الجمهورية تصدر بيان تكشف فيه عن اجراء هام وعاجل من “السيسي”.. ينتصر فيه لمحدودي الدخل وغير القادرين

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رئاسة الجمهورية تصدر بيان تكشف فيه عن اجراء هام وعاجل من “السيسي”.. ينتصر فيه لمحدودي الدخل وغير القادرين رئاسة الجمهورية تصدر بيان تكشف فيه عن اجراء هام وعاجل من “السيسي”.. ينتصر فيه لمحدودي الدخل وغير القادرين

أصدرت رئاسة الجمهورية، بياناً منذ قليل، تناول ما تم بحثه خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح ، اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والذي جاء عقب حضور الرئيس احتفالات عيد العمال، اليوم الأحد.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن “سحر نصر” استعرضت خلال الاجتماع الجهود التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية من أجل تحفيز الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب له، مشيرة إلى حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية الجاري تنفيذها لهذا الغرض.

 

أبرز الإصلاحات التشريعية والقانونية المرتقبة:

  • تعديل قانون سوق رأس المال وقانون الشركات وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية.
  • تعديل الاحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية.
  • إعداد مشروع قانون النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
  • اعداد مشروع قانون الإفلاس وقانون الاستثمار الجديد المعروضين حالياً أمام مجلس النواب.

الرئيس يوجه بتوسيع برامج الرعاية الاجتماعية

ومن ناحية أخرى، أشار المتحدث باسم الرئاسة، إلى أن الرئيس وجه خلال الاجتماع، رئيس ، بعدم المساس بمخصصات برامج الحماية الاجتماعية، في الموازنة الجديدة، ومواصلة التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً.

هدية الرئيس خلال عيد العمال

تأتي هذه الخطوة، بعد ساعات من اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعم صندوق الطوارئ بمبلغ قدره 100 مليون جنيه من صندوق “تحيا ”، بمناسبة عيد العمال، قائلاً: “تكلمنا السنة الماضية عن صندوق الطوارئ واحنا محتاجين ندعمه السنة دي أيضا بمبلغ 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر”.

 

 

المصدر : مصر فايف

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