حالة من الجدل بسبب “صابونة لبن الحمير” الذي يصل سعرها إلى 400 جنيه .. تعرف علي فوائدها

أثارت صابونة “لبن الحمير” المنتشرة في محلات أدوات التجميل في مصر حالة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن سعرها غالي جدا ويصل إلى 400 جنيه، وأكد النشطاء أن سعر لبن الحمير باهظ للغاية، حيث أن سعر الليتر منه يصل لأكثر من 1000 جنيه.

وأضاف النشطاء أن سعر الجبن المصنوع من لبن الحمير يتخطى حاجز الـ18 جنيه، حيث أن لبن الحمير يحتوي على الكثير من الفوائد مثل: تفتيح البشرة والتقليل من التجاعيد الموجودة بها، وتنظيفها.

وعلقت جيسي محمود نديم قائلة: “عشان تعرفو البلد بتحبكوا أد إيه مش لحم الحمير بس لا واللبن كمان ولسة صابونة لبن الحمير”، فيما علق علي حسن: “الصابونة من أيام كليوباترا من زمان.. ويقال إن كليوباترا ملكة مصر القديمة كانت تغتسل بلبن الحمير للحفاظ على جمال وشباب بشرتها”.

المصدر : مصر فايف