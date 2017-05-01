أخبار عاجلة

مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يتضمن إنشاء أكاديمية لتأهيل الموظفين -
مقتل 6 تكفيريين في قصف طائرة دون طيار برفح -
ضبط 3 طن كبدة و1500 كيلو جبن "فاسدة" بالقليوبية -
بالصور.. تعامد الشمس على مذبح الملاك ميخائيل بكنيسة كفر الدير في الشرقية -
زيارة شباب جوالة الجامعات لأنفاق قناة السويس الجديدة ـ صور -
في كمين شعبي.. "الترابين" تضبط 9 عناصر من "بيت المقدس" برفح -
سيدة تلحق بزوجها وطفليها ووالدتها بعد أسبوعين من وفاتهم بالمنيا -
مصراوي في "كرديدة".. رحلة البحث عن جثة ضائعة (فيديو وصور) -
"لودر" يتسبب في انهيار جزئي لعقار سكني ببولاق الدكرور -
مفاجأة.. «فيات كرايسلر» تدرس بيع «جيب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى

حالة من الجدل بسبب “صابونة لبن الحمير” الذي يصل سعرها إلى 400 جنيه .. تعرف علي فوائدها

Google+ Print
حالة من الجدل بسبب “صابونة لبن الحمير” الذي يصل سعرها إلى 400 جنيه .. تعرف علي فوائدها حالة من الجدل بسبب “صابونة لبن الحمير” الذي يصل سعرها إلى 400 جنيه .. تعرف علي فوائدها

أثارت صابونة “لبن الحمير” المنتشرة في محلات أدوات التجميل في حالة من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن سعرها غالي جدا ويصل إلى 400 جنيه، وأكد النشطاء أن سعر لبن الحمير باهظ للغاية، حيث أن سعر الليتر منه يصل لأكثر من 1000 جنيه.

وأضاف النشطاء أن سعر الجبن المصنوع من لبن الحمير يتخطى حاجز الـ18 جنيه، حيث أن لبن الحمير يحتوي على الكثير من الفوائد مثل: تفتيح البشرة والتقليل من التجاعيد الموجودة بها، وتنظيفها.

وعلقت جيسي محمود نديم قائلة: “عشان تعرفو البلد بتحبكوا أد إيه مش لحم الحمير بس لا واللبن كمان ولسة صابونة لبن الحمير”، فيما علق علي حسن: “الصابونة من أيام كليوباترا من زمان.. ويقال إن كليوباترا ملكة مصر القديمة كانت تغتسل بلبن الحمير للحفاظ على جمال وشباب بشرتها”.

 

 

المصدر : مصر فايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
مصراوي في "كرديدة".. رحلة البحث عن جثة ضائعة (فيديو وصور)

مصراوي في "كرديدة".. رحلة البحث عن جثة ضائعة (فيديو وصور)

بالصور.. خريطة مصر الطبيعية المجسمة أفضل مشروع بيئي بالبحر الأحمر

بالصور.. خريطة مصر الطبيعية المجسمة أفضل مشروع بيئي بالبحر الأحمر

طرح 3738 قطعة أرض و6220 شقة للمصريين بالخارج بالدولار

طرح 3738 قطعة أرض و6220 شقة للمصريين بالخارج بالدولار

فشل استخراج جثة عامل لقي مصرعه أثناء التنقيب عن آثار في الشرقية

فشل استخراج جثة عامل لقي مصرعه أثناء التنقيب عن آثار في الشرقية