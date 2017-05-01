حول العالم فى 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم الأحد، بالعديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها توتر بين تركيا والولايات المتحدة ومناورات بحرية واسعة فى شرق آسيا، إضافة إلى مقتل صحفي إيراني فى اسطنبول.

1- توترات متزايدة بين واشنطن وأنقرة

مركبات عسكرية أمريكية لدعم الأكراد بالقرب من الحدود التركية السورية يوم 28 إبريل 2017 (أ ف ب)

أشارت أسوشيتد برس إلى أن الدوريات الأمريكية تأتي في أعقاب ضربة جوية تركية ضد قواعد للمليشيا السورية الكردية، الحليف الرئيس لواشنطن في مكافحة تنظيم داعش في سوريا.

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2- سيول وواشنطن تجريان مناورات بحرية في بحر اليابان

تدريبات بحرية مشتركة بين الولايات المتحدة واليابان فى المياه الاقليمية لكوريا الجنوبية- أرشيفية (أ ف ب)

أنهت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مناوراتهما العسكرية السنوية المشتركة، لكنهما تابعتا مناورات بحرية أثارت غضب بيونج يانج.

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3- مقتل رئيس قناة تليفزيونية إيرانية بالرصاص في تركيا

سيارة تحمل جثمان الإعلامي الإيراني فى اسطنبول اليوم الأحد (أ ف ب)

لقي سعيد كريميان، رئيس إحدى القنوات التليفزيونية الإيرانية التي تبث عبر الأقمار الصناعية، مصرعه، إثر تعرضه لإطلاق الرصاص في مدينة اسطنبول التركية.

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4- مسيرات جديدة للمعارضة الفنزويلية

مسيرات للمعارضة الفنزويلية فى كاراكاس - أرشيفية (أ ف ب)

دعت المعارضة الفنزويلية، إلى تظاهرات جديدة في وسط كراكاس وفي كل أنحاء البلاد، ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يوم عيد العمال الذي يتزامن مع ذكرى مرور شهر على بدء تعبئتها.

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5- قتلى فى أعاصير بشرق ولاية تكساس الأمريكية

صورة بالأقمار الصناعية لحركة الرياح فوق ولاية تكساس الأمريكية - أرشيفية (أ ف ب)

لقى 5 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 50 أخرون جراء أعاصير ضربت شرق ولاية تكساس الأمريكية.

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