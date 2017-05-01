10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تصريحات عدة حول العالم، خلال 24 ساعة، كان أبرزها يدور حول التصعيد بين واشنطن وبيونج يانج، التعاون بين السعودية وألمانيا، إضافة إلى التوتر بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

1- ترامب: لن أسمح لكوريا الشمالية بإنتاج سلاح نووي

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب (أ ف ب)

قال ترامب، في مقابلة حصرية أجراها مع عبر شبكة (سي بي إس) الإخبارية الأمريكية، إن الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة باراك أوباما تتحمل المسؤولية عن عدم الوقوف في وجه الطموحات العسكرية لكوريا الشمالية.

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2-ميركل: "رؤية السعودية 2030" انفتاح للمجتمع السعودى

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل (أ ف ب)

صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنها ترى فرصا للأوساط الاقتصادية الألمانية في المملكة العربية السعودية في ظل إعادة الهيكلة الاقتصادية الهائلة في المملكة.

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3- أردوغان: الدعم الأمريكى للأكراد يجب أن يتوقف فورًا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أ ف ب)

قال رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان إنه "حزين" لرؤية عربات عسكرية أمريكية تقوم بأعمال الدورية قرب الحدود التركية السورية مع مقاتلين أكراد من "وحدات حماية الشعب" التي تصفها أنقرة بأنها تنظيم "إرهابي".

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4- تيريزا ماي: لست على ''كوكب آخر'' في المفاوضات حول بريكست

رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماى (أ ف ب)

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في مقابلة تلفزيونية، إن المناقشات حول العلاقات التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تتم بالتزامن مع مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد.

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5-وزير الخارجية الإيطالي: لن نسمح مرة أخرى أن تجنح ليبيا للفوضى

وزير الخارجية الإيطالي انجيلينو ألفانو (أ ف ب)

تلقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، اتصالاً هاتفياً من انجيلينو ألفانو - وزير الخارجية الإيطالي، جدد خلاله موقف بلاده الداعم لحكومة الوفاق الوطني، مؤكداً على أن لا حل عسكري للأزمة الليبية.

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6- الأمين العام للناتو: الحلف يعتزم فعل المزيد في مكافحة الإرهاب

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج (أ ف ب)

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج بأنه من الممكن أن يكثف الحلف مجهوداته مستقبلا في مكافحة الإرهاب.

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7- سفير فلسطين: الأسرى المضربون دخلوا مرحلة الخطر الحقيقي

سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي (أ ف ب)

قال سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، جمال الشوبكي، إن إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد أن دخل اليوم الرابع العشر لإضراب الكرامة جعلهم يدخلون في مرحلة الخطر الحقيقي على صحتهم وحياتهم.

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8- البابا فرانسيس: النرويج دائما تبدي استعدادها للمساعدة

بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان (أ ف ب)

دعا البابا فرانسيس إلى وساطة دولية لتهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بسبب برنامج بيونغ يانغ النووي.

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9- هنية: انتخاب خليفة مشعل خلال أيام

القيادي بحركة حماس الفلسطينية اسماعيل هنية (أ ف ب)

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الإسلامية إسماعيل هنية إنه سيتم انتخاب خليفة لخالد مشعل على رأس قيادة الحركة خلال أيام.

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10-بوب وودوارد لترامب: وسائل الإعلام لا تبث أخبارًا مزيفة

الصحفي الأمريكي الشهير بوب وودوارد (أ ف ب)

انتقد الصحفي الأمريكي المخضرم بوب وودوارد هجوم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل الإعلام.

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