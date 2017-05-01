وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 18 28

الإسكندرية 17 25

مطروح 14 23

بورسعيد 18 26

دمياط 17 24

بلطيم 17 23

الإسماعيلية 14 31

السويس 14 32

العريش 11 35

نخل 11 32

طابا 13 33

الطور 21 30

مرسى علم 20 31

الغردقة 19 33

شرم الشيخ 25 31

رفح 10 34

كاترين 17 28

سيوة 17 32

المنيا 17 34

الفيوم 17 34

رأس سدر 19 29

أبوسمبل 26 38

وسط الدلتا 17 27

أسيوط 20 36

سوهاج 21 38

الأقصر 23 39

أسوان 26 39

شلاتين 23 33

حلايب 27 30

الوادى الجديد 21 39

قنا 21 36

نويبع 24 28

السلوم 16 22