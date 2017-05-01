حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيانها الصادر اليوم الأحد، من التقلبات الجوية التي من المتوقع أن تشهدها البلاد خلال الأيام القادمة، حيث أكد البيان أنه من المتوقع أن يسود طقس غير مستقر نظرا لوجود عواصف رملية وفرص لسقوط أمطار على العديد من المحافظات

حيث أكد بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه نظرا لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة فمن المتوقع سقوط أمطار شديدة ومتوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن شمال سيناء، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة على القاهرة.

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كما أشار بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه سوف تشهد حركة الرياح نشاط مكثف غدا محملة بالرياح والأتربة والتي تصل لحد العواصف الرملية على المناطق الصحراوية ومدن شمال سيناء والعريش، وأوضح البيان أنه نظرا لنشاط الرياح تقل الرؤية الأفقية على معظم الطرق ولهذا ناشدت الهيئة بتوخي الحذر خلال القيادة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى القاهرة 18 28 الإسكندرية 17 25 مطروح 14 23 بورسعيد 18 26 دمياط 17 24 بلطيم 17 23 الإسماعيلية 14 31 السويس 14 32 العريش 11 35 نخل 11 32 طابا 13 33 الطور 21 30 مرسى علم 20 31 الغردقة 19 33 شرم الشيخ 25 31 رفح 10 34 كاترين 17 28 سيوة 17 32 المنيا 17 34 الفيوم 17 34 رأس سدر 19 29 أبوسمبل 26 38 وسط الدلتا 17 27 أسيوط 20 36 سوهاج 21 38 الأقصر 23 39 أسوان 26 39 شلاتين 23 33 حلايب 27 30 الوادى الجديد 21 39 قنا 21 36 نويبع 24 28 السلوم 16 22

المصدر : مصر فايف