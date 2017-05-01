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البدري يكشف سبب التعادل أمام الإنتاج الحربي

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البدري يكشف سبب التعادل أمام الإنتاج الحربي البدري يكشف سبب التعادل أمام الإنتاج الحربي

التحرير

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قال حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الأهلي، إن فريقه سيغلق صفحة مباراة الإنتاج، وسيبدأ في الإعداد لمباراة طلائع الجيش.

وأكد البدري أنه غير راض عن الأداء الذي ظهر به اللاعبون.

وأضاف المدير الفني للأهلي، في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة، أن هناك أسباب فنية وغير فنية تسببت في الأدء غير المميز للفريق اليوم.

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وعلل البدري التغييرات التي طرأت على الفريق بسبب الإجهاد وتراجع مستوى بعض اللاعبين.

وأوقف الإنتاج الحربي، سلسلة انتصارات الأهلي الأخيرة، بعد أن تعادل معه مساء اليوم الأحد، بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين، على ملعب «السلام» ضمن مباريات الجولة الـ26 ببطولة الدوري الممتاز.   

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التحرير

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