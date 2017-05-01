بالفيديو.. البدري ينفعل وينسحب على الهواء بسبب مدحت شلبي

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انفعل حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، على الهواء، خلال تصريحاته لقناة on sport، قائلًا «هو الطرد بالبصة دلوقتي».

وطالب «شلبي»، مدرب الفريق الأحمر بالاعتذار للحكم محمود عاشور، وهو ما أثار غضب البدري قائلًا «ماينفعش الكلام ده، قارن تصرفات الحكم في مباراة الأهلي، وفي مباريات أخرى»، قبل أن ينسحب على الهواء.

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وأوقف الإنتاج الحربي، سلسلة انتصارات الأهلي الأخيرة، بعد أن تعادل معه مساء اليوم الأحد، بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين، على ملعب «السلام» ضمن مباريات الجولة الـ26 ببطولة الدوري الممتاز.

وشهد الشوط الأول، طرد محمود عاشور، لحسام البدري، المدير الفني للأهلي، في الدقيقة 41 بسبب اعتراضاته المتكررة على القرارات التحكيمية.