بالفيديو.. مدرب الإنتاج الحربي: «حظنا حلو مع الأهلي»

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قال مجدي عبد العاطي، المدرب العام لفريق الإنتاج الحربي، إن جميع لاعبي فريقه قدموا أقصى مالديهم، أمام الأهلي، مشيرًا إلى أنهم خاضوا اللقاء ولديهم رغبة كبيرة في تحقيق الفوز.

وأضاف «عبد العاطي»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة النيل للرياضة: «لينا حظ دايمًا حلو مع الأهلي، بالذات مع مختار مختار، المدير الفني الحالي».

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وأوقف الإنتاج الحربي، سلسلة انتصارات الأهلي الأخيرة، بعد أن تعادل معه مساء اليوم الأحد، بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين، على ملعب «السلام» ضمن مباريات الجولة الـ26 ببطولة الدوري الممتاز.