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فيديو| سيد معوض عن طرد حسام عاشور: «منظرة من الحكم»

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فيديو| سيد معوض عن طرد حسام عاشور: «منظرة من الحكم» فيديو| سيد معوض عن طرد حسام عاشور: «منظرة من الحكم»

التحرير

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قال سيد معوض، المدرب المساعد للنادي الأهلي، إن فريقه لم يكن في حالته أمام الإنتاج الحربي، ولم يتمكن من صناعة فرص تهديفية كثيرة.

وأضاف «معوض»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة sports، أن التعادل ليس نتيجة سيئة في ظل ظروف ابتعاد معظم اللاعبين عن مستواهم، مشيرًا إلى أن مباراة الإنتاج من أقل المباريات التي خاضها الأهلي هذا الموسم.

وعن طرد حسام عاشور، قال لاعب الأهلي السابق: «عاشور بيلسم على الحكم جامد شوية فقام بطرده، فيها منظرة من الحكم، وخرجتني عن شعوري».

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واستكمل، أن عاشور لم يتلفظ بأي لقظ خارج تجاه الحكم، معلقًا على انفعاله النادر منذ أن تواجد بالجهاز الفني للقلعة الحمراء، «أنا عصبي من وأنا لاعب».


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التحرير

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