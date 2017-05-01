فيديو| سيد معوض عن طرد حسام عاشور: «منظرة من الحكم»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال سيد معوض، المدرب المساعد للنادي الأهلي، إن فريقه لم يكن في حالته أمام الإنتاج الحربي، ولم يتمكن من صناعة فرص تهديفية كثيرة.

وأضاف «معوض»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة dmc sports، أن التعادل ليس نتيجة سيئة في ظل ظروف ابتعاد معظم اللاعبين عن مستواهم، مشيرًا إلى أن مباراة الإنتاج من أقل المباريات التي خاضها الأهلي هذا الموسم.

وعن طرد حسام عاشور، قال لاعب الأهلي السابق: «عاشور بيلسم على الحكم جامد شوية فقام بطرده، فيها منظرة من الحكم، وخرجتني عن شعوري».

شاهد أيضا

واستكمل، أن عاشور لم يتلفظ بأي لقظ خارج تجاه الحكم، معلقًا على انفعاله النادر منذ أن تواجد بالجهاز الفني للقلعة الحمراء، «أنا عصبي من وأنا لاعب».



