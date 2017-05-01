«نظرة عين» تطرد البدري ملك الاعتراضات على الحكام

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نظرة عين كانت كفيلة بطرد حسام البدري المدير الفني للأهلي، خلال لقاء فريقه أمام الإنتاج الحربي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب السلام بالقاهرة.

ولم يجد محمود عاشور حكم اللقاء حلا مع البدري، إلا الطرد، لاسيما وأن اعتراضاته تكررت أكثر من مرة خلال اللقاء، لكن في لحظة الطرد تعامل البدري بمنتهى التعالي مع الحكم، الذي ذهب إليه ليحذره ويطالبه بعدم الاعتراض إلا أن المدير الفني للأهلي قابل ذلك بنظرة احتقار للحكم، حيث نظر إليه من أسفل لأعلي أكثر من مرة ليتخذ حكم اللقاء قرارًا حاسمًا بطرده من الملعب.

ولا تعد هذه المرة، الأولى التي يعترض فيها البدري على الحكام، فقد اعتاد على ذلك الأمر، ويعد واحدًا من أكثر المدربين اعتراضًا على الحكام في الدوري، إلا أن هذه المرة، الأولى التي يتم طرده فيها هذا الموسم.

وكثرت مواقف سخرية البدري واعتراضه على الحكام، لعل أبرزها واقعة اعتراضه غير اللائق على محمود بسيوني حكم مباراة فريقه مع وادي دجلة في الدور الأول من الموسم الحالي، بعد احتسابه ركلة جزاء لصالح الأخير، وقد اتخذت لجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح قرارًا بمعاقبة الحم بسبب عدم طرده للبدري خاصة أن المشهد كان مؤسفًا.

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وشهدت مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدور الأول، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد، اعتراضات متكررة من حسام البدري وجهازه المعاون على الحكم الدولي جهاد جريشة بسبب احتسابه أخطاء على الأهلي.

وفي لقاء الأهلي وأسوان التي أقيمت في شهر أكتوبر من العام الماضي، اعترض حسام البدري المدير الفني للأهلي، على قرارات محمد معروف حكم المباراة، بعد أن تغاضى عن معاقبة أكثر من لاعب بفريق أسوان واحتسابه مخالفات عديدة على لاعبي القلعة الحمراء.

الحكم معروف كان على موعد جديد مع اعتراضات حسام البدري بعد أن انفعل عليه في لقاء الأهلي وطلائع الجيش ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري، ووصل الأمر بالبدري أن قام بالتوجه إلى مراقب المباراة، وصرخ في وجهه اعتراضا على قرارات الحكم واحتسابه مخالفات لصالح الفريق العسكري.

وشهد لقاء الأهلي وسموحة بالدور الأول، اعتراضات عنيفة من حسام البدري على محمد الحنفي حكم المباراة بسبب عدم احتسابه أكثر من خطأ لصالح الأهلي وعدم منح لاعبي سموحة إنذارات في أكثر من مخالفة، وانتهى هذا اللقاء بفوز القلعة الحمراء بهدف دون رد أحرزه سعد سمير في الوقت بدل الضائع.

وأخيرًا جاء اعتراض البدري على الحكم محمود عاشور اليوم، والنظر إليه بشكل غير لائق، ومن المتوقع أن توقع لجنة المسابقات العقوبة عليه وعلى سيد معوض المدرب المساعد الذي قام بدفع الحكم في الصدر عقب نهاية اللقاء، اعتراضا على طرده لحسام عاشور بعد صافرة النهاية.