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"حميات أسوان" تُسجّل أول إصابة بـ"السُعار" منذ 4 سنوات

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"حميات أسوان" تُسجّل أول إصابة بـ"السُعار" منذ 4 سنوات "حميات أسوان" تُسجّل أول إصابة بـ"السُعار" منذ 4 سنوات

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مستشفى حميات أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

احتجزت مستشفى حميات أسوان، اليوم الأحد، أول حالة لشخص مصابًا بـ"السعار" منذ 4 سنوات، إثر تعرضه للعقر من قبل كلب ضال منذ شهرين.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائي بأسوان, إن المريض يدعى "عياد.ع"، 57 سنة، مقيم بمنطقة المدينة الصناعية القديمة بوسط مدينة أسوان, ولم يأخذ التطعيمات والأمصال اللازمة بعد تعرضه للعقر.

وأضاف "أبو المجد" أن آخر حالة سعار سجلتها مستشفى حميات أسوان كانت عام 2013 لطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، تسكن بمنطقة العقاد في مدينة أسوان.

وناشد "أبو المجد" المواطنين بسرعة التوجه لمستشفى الحميات أو أقرب مستشفى فور تعرضهم للعقر, مؤكدًا أن الإهمال وعدم أخذ الجرعات اللازمة يؤدى لإصابة المريض بالسعار، وهو مرض شديد الخطورة ويؤدي للموت، ونسب الشفاء منه تكاد تكون منعدمة.

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