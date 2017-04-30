متحدث الخارجية يرد على البرادعي: "جواز سفرك تم تجديده وفي طريقه لفيينا"

كتبت– سحر عزام:

رد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، مساء الأحد، على تغريده الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، بشأن طلب تجديد جواز سفره.

وقال "أبو زيد" ردًا على تدوينه البرادعي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "جواز السفر تم إصداره بالفعل من بضعة أيام وفِي طريقه إلى السفارة المصرية في فيينا بالحقيبة الدبلوماسية للتسليم."

كان البرادعي قال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأحد: "تقدمت منذ ٣ أسابيع لوزارة الخارجية بطلب تجديد جواز سفري وهو ما يستغرق عادة أيام.. آمل ألا يكون هناك خلط بين حقوق المواطنة وتأييد سياسات الدولة".

كان الدكتور محمد البرادعي تقدم باستقالته في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في منتصف أغسطس2013، وغادر البرادعي بعد ذلك مصر ولم يعد حتى الآن.​