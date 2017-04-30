البرادعي: تقدمت بطلب لتجديد جواز سفري منذ 3 أسابيع

كتبت– سحر عزام:

كشف الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق عن تقدمه منذ عدة أسابيع لوزارة الخارجية بطلب لتجديد جواز سفره، معبرا عن تمنياته بألا يكون هناك خلط بين حقوقه كمواطن وبين تأييد سياسات الدولة.

وكتب "البرادعي"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد :"تقدمت منذ ٣أسابيع لوزارة الخارجية بطلب تجديد جواز سفري وهو ما يستغرق عادة أيام. آمل ألا يكون هناك خلط بين حقوق المواطنة وتأييد سياسات الدولة".

وقد تقدم الدكتور محمد البرادعي باستقالته في أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية ونهضة مصر في منتصف أغسطس2013، وغادر البرادعي بعد ذلك مصر ولم يعد.