فيديو| أحمد موسى للسيسي: «القضاة محتاجين نظرة مالية منك»

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن بعض القضاة يحتاجون إلى تحسين أوضاعهم المالية.

وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "القضاه بلغوني إن عندهم مشكلات، هما عاوزين نظرة لهم بأن تكون جميع الهيئات القضائية متساوية، لأن القاضي الموجود على المنصة مظلوم، وقارنوهم بقضاة آخرين بيروحوا يشتغلوا شغلانة بسيطة وبياخدوا عشرات الآلاف مرتب".

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وتابع: "القضاة الأجلاء احترموا القانون الجديد، وهم يحتاجون نظرة من الرئيس.. نظرة مالية ونظرة اجتماعية ونظرة من رؤساء أندية مصر، قضاة مصر بينادوا حضراتكم الرحمة".