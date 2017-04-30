«إعلام البرلمان» تناقش طلب إحاطة لإهدار المال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون

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تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار برئاسة النائب أسامة هيكل، اجتماعًا، بعد غد الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بكري، بشأن إهمال الحكومة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وغياب خطة لتطويره باعتباره قضية أمن قومي.

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وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد زكريا محيي الدين، بشأن إهدار المال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، حسبما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بتعاقد وكيل إعلاني مع شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات مقابل مبلغ 350 مليون جينه سنوياً وعدم تنفيذ العقد على الرغم من إرسال اللجنة القانونية والقطاع الاقتصادي بخطابات للاتحاد لفسخ العقد، إلا أنه تم تجديده حتى عام 2016 مما أدى لتراكم ديون الاتحاد.