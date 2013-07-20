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سكرتير عام محافظة كفر الشيخ يلغى ندب عدد موظفى التربية والتعليم

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سكرتير عام محافظة كفر الشيخ يلغى ندب عدد موظفى التربية والتعليم سكرتير عام محافظة كفر الشيخ يلغى ندب عدد موظفى التربية والتعليم

أصدر المهندس حافظ عيسوى، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، قرار رقم 940 بإلغاء انتداب عدد موظفى التربية والتعليم لعدد من مجالس المدن والقرى بناء على طلبات تقدموا بها للعودة لمواقع عملهم المنتدبين منها.

وشمل القرار خمس مواد، المادة الأولى تلغى ندب السيد عماد أحمد عبد العاطى درويش نائب رئيس مركز ومدينة سيدى سالم وعودته العمل بجهة عمله الأصلى بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ اعتبارا من اليوم التالى لإخلاء الطرف.

والمادة الثانية: يلغى ندب عبد اللطيف الحليسى نائب رئيس مركز ومدينة دسوق ورئيس جهاز النظافة وعودته للعمل بجهة عملة الأصلية، أما المادة الثالثة: يلغى ندب إبراهيم محمد إبراهيم أبو سيف رئيس حى شمال دسوق وعودته للعمل بجهة عملة الأصلية، والمادة الرابعة: يلغى ندب عاطف عبد الرحمن الزيات، رئيس الوحدة المحلية لقرية شابة وعودته للعمل بجهة عملة الأصلية.

أما المادة الأخيرة تطالب إدارة شئون العاملين والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

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مصر 365