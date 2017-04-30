أخبار عاجلة

مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يتضمن إنشاء أكاديمية لتأهيل الموظفين -
مقتل 6 تكفيريين في قصف طائرة دون طيار برفح -
ضبط 3 طن كبدة و1500 كيلو جبن "فاسدة" بالقليوبية -
بالصور.. تعامد الشمس على مذبح الملاك ميخائيل بكنيسة كفر الدير في الشرقية -
زيارة شباب جوالة الجامعات لأنفاق قناة السويس الجديدة ـ صور -
في كمين شعبي.. "الترابين" تضبط 9 عناصر من "بيت المقدس" برفح -
سيدة تلحق بزوجها وطفليها ووالدتها بعد أسبوعين من وفاتهم بالمنيا -
مصراوي في "كرديدة".. رحلة البحث عن جثة ضائعة (فيديو وصور) -
"لودر" يتسبب في انهيار جزئي لعقار سكني ببولاق الدكرور -
مفاجأة.. «فيات كرايسلر» تدرس بيع «جيب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«دفاع البرلمان» تناقش «إجراءات مواجهة الإرهاب».. الثلاثاء المقبل

Google+ Print
«دفاع البرلمان» تناقش «إجراءات مواجهة الإرهاب».. الثلاثاء المقبل «دفاع البرلمان» تناقش «إجراءات مواجهة الإرهاب».. الثلاثاء المقبل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تواصل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، عقد اجتماعاتها بدءًا من الثلاثاء المقبل وحتي الخميس المقبل، لمناقشة عدد من الموضوعات، وعلى رأسها جهود الدولة وإجراءاتها بشأن المواجهة الشاملة لظاهرة الإرهاب.

شاهد أيضا

كما تناقش اللجنة وفقًا لجدول أعمالها مشروع قانون مقدم من النائب نُعمان أحمد فتحي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ، وذلك بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، إضافة إلى استكمال مناقشة التحديات التي تواجه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مفاجأة.. «فيات كرايسلر» تدرس بيع «جيب»

مفاجأة.. «فيات كرايسلر» تدرس بيع «جيب»

«كيا» تقترب من إيقاف إصدار «سيراتو كوبيه» عالميًا

«كيا» تقترب من إيقاف إصدار «سيراتو كوبيه» عالميًا

5 مدربين نالوا الدوري المحلي في 4 دول مختلفة

5 مدربين نالوا الدوري المحلي في 4 دول مختلفة

طرح 3738 قطعة أرض و6220 شقة للمصريين بالخارج بالدولار

طرح 3738 قطعة أرض و6220 شقة للمصريين بالخارج بالدولار