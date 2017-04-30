«دفاع البرلمان» تناقش «إجراءات مواجهة الإرهاب».. الثلاثاء المقبل

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تواصل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، عقد اجتماعاتها بدءًا من الثلاثاء المقبل وحتي الخميس المقبل، لمناقشة عدد من الموضوعات، وعلى رأسها جهود الدولة وإجراءاتها بشأن المواجهة الشاملة لظاهرة الإرهاب.

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كما تناقش اللجنة وفقًا لجدول أعمالها مشروع قانون مقدم من النائب نُعمان أحمد فتحي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ، وذلك بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، إضافة إلى استكمال مناقشة التحديات التي تواجه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.