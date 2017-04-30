استطلاع «بصيرة» يثير الجدل حول أداء النواب

التحرير

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كتب- محمد سليمان وأمين طه:

أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، استطلاعًا شهريًا لرأي المصريين حول أداء مجلس النواب، حيث يتم سؤال المستجيبين عن مدى موافقتهم على أداء مجلس النواب، وقد تم إجراء هذه الاستطلاعات في الفترة من مارس 2016 وحتى أبريل 2017، وذلك بمناسبة مرور 15 شهرًا على انعقاد أول جلسات مجلس النواب، نشر مركز بصيرة اليوم الأحد، تقريره حول تطور أداء مجلس النواب خلال هذه المدة.

وتظهر النتائج خلال فترة، أبريل 2017 أن المصريين منقسمون إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى توافق على أداء المجلس، وبلغت نسبتها 30%، والمجموعة الثانية غير موافقة على أداء المجلس، وبلغت نسبتها 37%، والمجموعة الثالثة ذكرت أنها لا تستطيع الحكم على أداء المجلس، وبلغت نسبتها 33%.

وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة غير الموافقين زادت في معظم الشهور الخمس عشرة الماضية عن نسبة الموافقين، في حين اتسمت نسبة الذين ذكروا أنهم لا يستطيعون تقييم أدائه بالثبات واستقرت حول الثلث. ويلاحظ أنه خلال فترة عمل المجلس شهدت نسبة الموافقين على أداء مجلس النواب تذبذبًا فقد بلغت النسبة 35% في أبريل 2016 و33% في يوليو 2016، وظلت عند نفس المستوى تقريبًا في أكتوبر 2016، ثم انخفضت في يناير 2017 لتصل إلى 26%، ثم عادت إلى الارتفاع مرة أخرى في أبريل 2017 لتصل إلى 30%.

وخلال الفترة من مارس 2016 إلى أبريل 2017 كانت نسبة موافقة الذكور على أداء مجلس النواب أعلى من نسبة موافقة الإناث. وتشير البيانات إلى أن المصريين الذين بلغوا من العمر 50 سنة أو أكثر هم الأعلى موافقةً على أداء مجلس النواب، مقارنةً بالشباب الأقل من 30 سنة، ففي أبريل 2017 بلغت نسبة الموافقين على أداء المجلس 24% بين الشباب مقابل 41% بين الذين بلغوا 50 سنة فأكثر.

وتظهر النتائج أن نسبة الموافقين على أداء مجلس النواب انخفضت بين الشباب بصورة واضحة مقارنةً بأبريل 2016 كانت نسبة الموافقين على أداء المجلس في أبريل 2016 حوالي 36% بين الشباب، بينما لم تشهد النسبة بين من بلغوا 50 سنة أو أكثر اختلاف حيث كانت في أبريل 2016 حوالي 41%.

وتظهر مقارنة المناطق الثلاث الرئيسية في مصر (المحافظات الحضرية، الوجه البحري، الوجه القبلي) نمطًا متكررًا طوال الشهور التي تم فيها رصد تقييم المصريين لأداء مجلس النواب حيث تظهر المحافظات الحضرية أقل نسبة موافقة على أداء المجلس يليه الوجه البحري، بينما أعلى نسب موافقة تم رصدها في الوجه القبلي، ففي أبريل 2016 كانت نسبة الموافقة على أداء المجلس 25% في المحافظات الحضرية، و36% في الوجه البحري مقابل 41% في الوجه القبلي، وانخفضت هذه النسب في أبريل 2017 لتصل إلى 18% و28% و39% على الترتيب.

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وتشير نتائج الاستطلاعات إلى أنه مع ارتفاع المستوى التعليمي تقل نسبة الموافقة على أداء مجلس النواب، ففي أبريل 2016 بلغت نسب الموافقين من الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى 20% مقابل 43% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط، وفي أبريل 2017 بلغت نسبة الموافقين على أداء المجلس 19% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى مقابل 40% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط.

من جانبه قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب والمتحدث باسم حزب الوفد، إن نتائج استطلاع الرأى العام الذى أجراه المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة" حول تقييم أداء مجلس النواب، مشكوك فى صحته بشكل كبير، مشيرًا إلى ضرورة التأكد من أن العينات المشاركة فى الاستطلاع شاركت من الأساس فى الانتخابات البرلمانية التى أتت بهذا المجلس.

وأضاف فؤاد، فى تصريح لـ"التحرير" أن نسبة المشاركين فى العملية السياسية من الأساس لم تتجاوز حوالى 30% فقط ممن لهم حق المشاركة فى الانتخابات، لذلك كان يجب التأكيد فى بداية الاستطلاع على ضرورة مشاركتة فى الانتخابات أولًا.

بينما قالت النائبة مارجريت عازر، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية تحت قبة البرلمان، إن نتائج استطلاع الرأى العام الذى أجراه المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة" حول تقييم أداء مجلس النواب، متوقعة من المواطنين فى الوقت الحالى، لكنها من الممكن أن تزيد نسبة الموافقين على أداء البرلمان خلال الفترة المقبلة.

وأضافت عازر، فى تصريح لـ"التحرير"، أن البعض يعتقد أن واجب البرلمان هو تخفيض الأسعار وما شابه ذلك، ولكن هذا غير صحيح، لأن مجلس النواب يؤسس فى الفترة الحالية لدولة ديمقراطية حقيقية، لافتة إلى أن تعديل بعض القوانين الهامة خلال الفترة الحالية سيسهم بشكل كبير فى دفع عجلة التنمية.

وأشارت عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إلى ضرورة إجراء استطلاعات الرأى بمعايير صحيحة على أن تكون العينات من أماكن وأشخاص وأعمار مختلفة حتى تكون قريبة من الحقيقة.