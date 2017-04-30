بالفيديو.. المراغي: قانون العمل الجديد لا يقر الفصل التعسفي

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قال النائب جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قانون العمل الجديد يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، موضحًا أنه لا يُقر الفصل التعسفي.

وأضاف المراغي، خلال لقائه بقناة "cbc extra"، "أصحاب العمل يتمسكون بالعامل المتفوق، لكن إذا ثبت فشل أو أخطاء العامل يحق لصاحب العمل فصله، وذلك بعد انتهاء التحقيقات، وفي وجوده".

وتابع: "جميع عمال مصر يشعرون بارتفاع الأسعار وجشع التجار وقلة الدخل، فى ظل انخفاض المستوى المعيشي"، مشيرًا إلى أنه تم رفض قانون الخدمة المدنية في البداية لاحتوائه على مواد بها عوار، وليست في صالح العامل.

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ووجَّه المراغي التهنئة لعمال مصر بعيد العمال، مؤكدًا أن الحكومة استجابت لكثير من مطالبهم مؤخرًا، بداية من إعادة هيكلة وتحديث مصنع الحديث والصلب بحلوان، وإعادة إحياء الغزل والنسيج.