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مختار مختار: «لم أرى هدف أجايي لكي أعترض»

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مختار مختار: «لم أرى هدف أجايي لكي أعترض» مختار مختار: «لم أرى هدف أجايي لكي أعترض»

التحرير

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قال مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي أن فريقه لعب مباراة مميزة أمام النادي الأهلي في ظل الظروف التي كانت تحتم علي عمل نتيجة إيجابية.

وأكد مختار أن الأهلي يمتلك كل شئ في كرة القدم ومواجهة الأهلي في أفضل حالاته تتطلب مجهود اضافي.

واضاف المدير الفني للإنتاج أن لاعبي فريقه تفوقوا علي أنفسهم خلال اللقاء وأن النتيجة جائت بعد بذل مجهود خرافي.

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واشار مختار أن الأهلي لم يصل لمرمى فريقه سوى بهجمة واحدة في الشوط الأول.

واختتم المدير الفني للإنتاج أنه لم يرى هدف أجايي لكي يعترض علي.

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التحرير

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