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بالصور.. قطار الأهلي يتعطل أمام الإنتاج الحربي

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بالصور.. قطار الأهلي يتعطل أمام الإنتاج الحربي بالصور.. قطار الأهلي يتعطل أمام الإنتاج الحربي

التحرير

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أوقف الإنتاج الحربي، سلسلة انتصارات الأهلي الأخيرة، بعد أن تعادل معه مساء اليوم الأحد، بهدف لكل منهما،  خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين، على ملعب «السلام» ضمن مباريات الجولة الـ26 ببطولة الدوري الممتاز.  

تقدم أوميد اوكري للإنتاج في الدقيقة 48، قبل ان يتعادل جونيور أجاي للمارد الاحمر، في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

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وشهد الشوط الأول، طرد محمود عاشور، لحسام البدري، المدير الفني للأهلي، في الدقيقة 41 بسبب اعتراضاته المتكررة على القرارات التحكيمية. 

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 68 نقطة في صدارة الدوري، وارتفع رصيد إلى 25 نقطة الإنتاج الحربي في المركز الـ13.

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التحرير

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