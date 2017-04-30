قبل المعركة.. مباراة المحلة والرجاء بين الخروج الآمن وكارثة بورسعيد

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كتب: كريم أحمد - محمد العمدة - محمد عباس - محمد مجلي

اشتعلت المنافسة على بطاقة الصعود إلى الدوري الممتاز في المجموعة الثالثة «وجه بحري»، بين فريقي بلدية المحلة ورجاء مطروح، بعد أن فاز المحلة على نظيره كوم حمادة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بالجولة الــ33 ليرفع رصيده للنقطة 74 ويحتل المركز الأول، وفوز الرجاء علي نظيره دكرنس بخماسية نظيفة ليصل إلى النقطة الـ73 نقطة في المركز الثاني خلف البلدية بفارق نقطة وحيدة، لتشتد المنافسة على خطف بطاقة التأهل للدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة مصيرية ستجمع بينهما الجمعة القادمة، على ملعب الرجاء بمحافظة مرسى مطروح في ختام مباريات دوري القسم الثاني لحسم بطاقة الصعود إلى دوري الأضواء والشهرة، وسط مخاوف من حدوث كارثة جديدة للكرة المصرية بين جماهير الفريقين، بعد اشتعال الحرب بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي حتى وصلت إلى التهديدات بتحضير الأكفان في مشاهد تعيد إلى الأذهان أجواء مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، والتي راح ضحيتها 72 من جماهير القلعة الحمراء في ظل إصرار جماهير المحلة على الذهاب لمطروح للوقوف بخلف فريقها في المباراة المصيرية.

أمثلة من الحرب الكلامية بين جماهير الناديين :

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وقال محمد مرسي، قائد ألتراس نادي غزل المحلة، إنهم سيساندون فريق بلدية المحلة في المباراة، موضحًا إنهم تلقوا تهديدات بالقتل من أهالي مطروح، عبر هواتفهم المحمولة.

وأضاف: "قالولنا لو جيتوا هتموتوا وعندنا ناس هربانة من إعدامات ومش هيفرق معاهم اللي هيتعمل فيكم".

وأوضح أن جماهير الناديين غزل المحلة والبلدية، جهزوا 10 أتوبيسات لنقل أكثر من 600 مشجع، ونخشى من تكرار مذبحة بور سعيد، وأهالي المحلة وكل جماهيرها لن يصمتوا أمام أي محاولات للنيل من أبنائهم، مشيرًا إلى إن الأهم هو تأمين الجماهير عقب المباراة.

وأضاف أن اتحاد الكرة في وادٍ والأحداث في وادٍ آخر، وليسوا منشغلين بالكارثة، مؤكدًا إمكانية حدوث مذبحة تهز أركان الدولة.

ومن جانبه، أكد اللواء مختار السنباري، مدير أمن مطروح، أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة، مستعدة لتأمين أية مباريات على ملاعب المحافظة، وذلك ضمن خطة المديرية لحفظ الأمن في أرجاء المحافظة.

وأضاف مدير أمن مطروح، لـ"التحرير"، أنه سيتم تشديد التأمينات خلال مباراة الرجاء وبلدية المحلية المقرر لها الجمعة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يتابع تطورات الأمور مع رئيس النادي المطروحي.

بينما أعلن سعد أبو صندوق، رئيس نادي الرجاء المطروحي، أنه أجرى مكالمات هاتفية مع رئيس نادي بلدية المحلة، للتأكيد على علاقات الود والمحبة بين الفريقين، مشيرًا إلى أن أهالي مطروح يرحبون بالفريق المحلاوي وجمهوره أثناء قدومهم للمباراة.

وأوضح، في تصريحات لـ"التحرير"، أن لاعبي الفريق المطروحي بعيدين تماما عن أية مشادات أو شد وجذب بين الجمهورين، حيث يركز اللاعبون بشكل جدي للمباراة القادمة لمواصلة مسيرة الانتصارات والصعود للدورى الممتاز.

ومن ناحيته، قال خالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني، أنه لن يتم تأجيل أو نقل المباراة إلى أي ملعب آخر بعد طلب عدد من جماهير البلدية نقل المباراة خوفًا من حدوث اشتباكات في مطروح.

وقال كامل لـ "التحرير"، إن لجنة المسابقات لا شأن لها بما يحدث من مشاحنات بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه لن يتم نقل أو تأجيل المباراة إلا في حالة واحدة أن يطلب الأمن ذلك، وحتى الآن الأمن لم يبد اعتراضه على إقامة المباراة في محافظة مطروح.

وفي محاولة من اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، لمنع الأزمة أكد إنه منعًا للاحتقان ستقام المباراة، على ملعب مركز شباب مطروح، دون جمهور.

وأضاف محافظ مطروح، خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أنه من المقرر أن تلعب المباراة دون حضور جماهيري منعا للمشادات بين جماهير البلدية والرجاء، على أن تلعب في موعدها.

ومن جانبه، أكد اللواء شريف عبد الحميد - مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية – أن مديرية الأمن لم تتلق أى إخطار بشأن إقامة مباراة الرجاء وبلدية المحلة ضمن لقاءات دوري القسم الثاني في أعقاب اشتعال الحرب الكلامية بين جمهور الناديين على صفحات التواصل الاجتماعي، بسبب التنافس على الصعود للدوري الممتاز في ختام المسابقة.

وقال "مدير مباحث الإسكندرية"، خلال تصريحات لـ"التحرير"، أن مديرية الأمن لا تمانع في تأمين أي لقاء، ولنا خبرات سابقة حيث تم تأمين لقاءات دولية سواء لمنتخب مصر أو لأندية الأهلي والزمالك وسموحة، وغيرها من اللقاءات الهامة.