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"الإخوان" تقاطع إفطار المصالحة الوطنية بالسويس

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"الإخوان" تقاطع إفطار المصالحة الوطنية بالسويس "الإخوان" تقاطع إفطار المصالحة الوطنية بالسويس

قاطعت جماعة الإخوان المسلمين بالسويس حفل الإفطار الجماعى الذى نظمه الجيش الثالث بالسويس للقوى السياسية فى اطار المصالحة الوطنية برئاسة اللواء أركان حرب أسامة رشدى عسكر قائد الجيش.

وبرغم من توجيه الدعوة للجماعة بشكل رسمى عن طريق قيادة الجيش مباشرة، ودعوات أخرى عن طريق بعض من القيادات الدينية المعتدلة والوسطية بالمحافظة لحضور حفل الإفطار فى إطار المصالحة بين جميع القوى والفصائل السياسية بمختلف توجهاتها، إلا أنهم رفضوا المشاركة.

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