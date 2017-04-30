مونتاري يتعرض لهجوم عنصري جديد في الدوري الإيطالي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

واجه اللاعب الدولي الغاني علي سولي مونتاري، لاعب فريق بيسكارا، هجومًا عنصريًا من قبل جماهير كالياري في المباراة التي تجمع الثنائي حاليًا ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإيطالي.

وخرج مونتاري من اللقاء بعد أن تعرض لوابل من الشتائم والمُهاجمة بسبب بشرته السمراء وجنسيته الإفريقية.

وتحدث اللاعب الغاني مع حكم اللقاء على إيقاف المباراة وسماع الجماهير، إلا أن الحكم رفض ذلك تمامًا مما جعل مونتاري يخرج من ملعب المباراة غاضبًا.

شاهد أيضا

وتجدر الإشارة إلى أن المباراة قد انتهت بفوز فريق كالياري بهدف من دون رد، ليرتفع رصيده للنقطة 41 في المركز الـ13 فيما استمر بيسكارا في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.

يذكر أن اللاعب قد تعرض من قبل لنفس الهجوم من قبل جماهير فيرونا عندما كان لاعبًا في صفوف نادي ميلان، وقررت رابطة الدوري الإيطالي وقتها توقيع غرامة مالية على نادي فيرونا بقيمة 50 ألف يورو، إضافة إلى إغلاق جزء من مدرجات ملعبه.