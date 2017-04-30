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مورينيو: لقد كان يومًا سيئًا.. فقدنا اللاعبين والنقاط

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مورينيو: لقد كان يومًا سيئًا.. فقدنا اللاعبين والنقاط مورينيو: لقد كان يومًا سيئًا.. فقدنا اللاعبين والنقاط

التحرير

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عبر البرتغالى جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، عن استياءه من نتيجة مباراة اليوم الأحد، أمام فريق سوانزي سيتي، في إطار مباريات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله على ملعب أولد ترافورد.

وقال مورينيو، في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لقد فقدنا اللاعبين وفقدنا النقاط، لذلك كان اليوم سيئا، التعب والإرهاق يظهر بشدة على اللاعبين".

وأضاف مورينيو، قائلا: "لا يمكنك عزل الأداء عن الظروف المحيطة، إنها المباراة التاسعة لنا في شهر أبريل، إن هذا ليس إنسانيا".

وتابع مدرب مانشستر يونايتد: "لدينا فرقة تم تخفيض عدد لاعبيها من 22 إلى 14-15 لاعبا، إنهم متعبون جدا بالفعل".

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وعن تعرض عدد كبير من اللاعبين للإصابات، قال مورينيو "في الوقت الحالي قد يسير اللاعب من الفراش إلى دورة المياه ويتعرض لكسر في الساق".

وحول كريس سمالينج وفيل جونز، قال "أُفضّل ألا أتحدث عنهما وأن أتحدث عن ماتا الشجاع الذي بذل قصارى جهده للعودة".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس بجدول المسابقة، برصيد 65 نقطة. 

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التحرير

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