أحمد درويش: لم أستقل من «اقتصادية قناة السويس».. وأثق في الرئيس

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استبعد الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية السابق، اليوم الأحد، من رئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، بعد مرور 519 يومًا من توليه المهمة، دون إبداء أسباب، وعين الفريق مهاب مميش، خلفًا له.

"درويش" اكتفى بالتعليق على استبعاده اليوم بتدوينتين على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي منحه "فرصة زرع بذور سيجنى ثمارها الأبناء والأحفاد"، حسب قوله.

وأعلن، في تدوينة ثانية، أنه لم يستقل من منصبه في الهيئة، مؤكدًا في الوقت نفسه، ثقته في رؤية الرئيس لمن تحتاجه المرحلة المقبلة.

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قبل نهاية أبريل الماضي، أصدر درويش تقريره السنوي الأول، بعد مضي عام على توليه مهمته، وعدد فيه "نجاحات" الهيئة في استقطاب الاستثمارات، والاتفاقيات التي وقعتها مع عدد من المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية.

وتوجه درويش بالشكر لفريق الهيئة من العاملين والمستشارين على دورهم في خدمة المنطقة، والقيادة السياسية والجهات المعاونة التي عملت على تذليل العقبات ودعم دور الهيئة.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريً يحمل رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وفقا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته الأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس بمساحة 460.60 كيلو متر مربع وحدودها ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب ووادي التكنولوجيا دون المساس بالملكيات القائمة داخلها أو أراضي القوات المسلحة التي تخص شئون الدفاع عن الدولة.