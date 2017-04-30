حوار| محافظ المنيا: «عن تجربة» أزمات بناء الكنائس ليست طائفية

التحرير

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قال محافظ المنيا، عصام البديوي، إن جميع الأحداث التي وقعت بين المسلمين والأقباط داخل المحافظة، وكان آخرها ما حدث في قرية اللوفي سببها العصبية والقبلية ومشاكل حياتية، ولا تمت للدين أو التدين بِصِلة، مضيفًا أنها «عِند ناس في ناس».

وذكر البديوي، في حواره مع «التحرير»، أن المحافظة يدها مكبلة في التعامل مع ملف قرى الظهير الصحراوي لأنها «خارج ولايتها»، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب إلى مجلس الوزراء لنقل ولاية هذه القرى إلى المحافظة.

وإلى نص الحوار..

- البعض يرى المنيا متوترة بسبب الأحداث الطائفية، هل لديك تصور لتغيير هذه الصورة؟

مشكلات المنيا قبلية وعصبية متعلقة بسلوكيات المواطنين وليست طائفية، فهي تحدث بين المسلم والمسلم، والقبطي والقبطي، لكن في حالة حدوثها بين المسلمين والأقباط نطلق عليه طائفية، وهناك قرى مسلمة تم تقسيمها إلى قريتين، بسبب مشاجرات بين مسلمين، وهذا ما شهدته قرية إطسا التابعة لمركز سمالوط.

- لكن هناك أحداث بالفعل طائفية لأنها تقع بسبب بناء الكنائس؟

المشكلات التي تقع بسبب بناء الكنائس، كالتي تقع بسبب بناء المدارس، والوحدات الصحية، فهو «عِند» ناس في ناس لا علاقة له بالطائفية وهذا عن يقين، وعن تجربة.

- جولاتك التفقدية فسرها البعض بأنه ناتج عن عدم ثقة المحافظ في رؤساء الوحدات المحلية.. ما تعليقك؟

في جميع الأحوال المحافظ محل انتقاد، سواء نزل الشارع أو مكث بمكتبه، فأنا انتهج نزول الشارع لأنه يأتي وفقا لطبيعتي الشخصية، وأثق في قيادات المحافظة بكل المواقع ثقة عمياء، فأنا واحد من الناس، فالورق لا يعطيني الصورة كاملة بشأن أي واقعة، وأنا ما بشفش إلا من الواقع، ومعاينة الواقعة بعيني، وعقد اجتماع محل الواقعة، واتخاذ قرار بشأنها، بدلا من انعقاده داخل المكتب.

- ماذا تفعل لتطهير قطاع المحليات من الفساد والروتين؟

المحليات بها الكثير من الشرفاء، الذين يؤدون عملهم بشكل متميز، وظهور بعض الفاسدين لا يعني التعميم، كحال جميع المؤسسات، وهدفنا كشف الفاسدين داخل أروقة المحافظة والمحليات، وأي مكان نعمل فيه، ونتخد الإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط الفاسدين، وإحالتهم إلى التحقيق، وتوقيع الجزاء المناسب من إجراءات تأديبية وجنائية تجاههم، إضافة إلى عمليات المتابعة والتفتيش والرقابة، لتنشيط العمل.

- متى نرى اهتماما بقرى الظهير الصحراوي؟

المحافظة مُكبلة في التعامل مع قرى الظهير الصحراوي، ولا تستطيع اتخاذ قرار بشأنها، لأنها خارج ولاية المحافظة، ما دفعنا لتقديم طلب لرئيس الوزراء لنقل ولاية قرى الظهير الصحراوي إلى المحافظة، ما حرك مجلس الوزراء ومجلس المحافظين، واتخذ رئيس الوزراء قرارًا بنقل ولاية قرى الظهير الصحراوي لولاية المحافظات جميعا، وقدمنا ملفا لرئاسة الوزراء لتطوير تلك القرى من خلال إنشاء مشروعات تطوير زراعي، صناعي وسكني، لعمل حضانات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشروعات صناعية للمستثمرين، ومشروعات تعليمية وفقا لرؤية الوزارة بعمل معاهد صناعية.

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- ما تصورك لحل مشكلات البطالة والأمية والفقر؟

هناك خطة لإنشاء عدد كبير من المصانع، منهم 50 مصنعًا تمت الموافقة عليها من مجلس إدارة المنطقة الصناعية، وتم الإرسال إلى هيئة التنمية الصناعية، لإقرار تلك المصانع وعملها، إضافة إلى تذليل الإجراءات الخاصة للمستثمرين، وبدء العمل لإنشاء المدينة النسيجية لتكون بنظام المناطق الحرة، فضلا عن طرح 13 ألف فدان بأبو قرقاص لإنشاء مدينة صناعية كاملة، ما يعمل على توفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة.

إلى متى ستعاني المنطقة الصناعية بالمنيا من الإهمال؟

وقعت المحافظة بروتوكول تعاون مشترك بينها والهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتنظيم الإجراءات التنفيذية الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية المرفقة دون مقابل بالمناطق الصناعية، وهذا يأتي في إطار تطبيق القرار الجمهوري رقم 158 لسنة 2016، الخاص بتحديد المناطق الصناعية التي يجوز التصرف فيها دون مقابل للمستثمرين، وقرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2017، إضافة إلى حصر المحافظة المناطق الخدمية، لإنشاء مناطق لوجيستية وخدمية وإنشاء ورش لإصلاح السيارات الثقيلة، خاصة أنه لا توجد ورشة واحدة لإصلاح السيارات الثقيلة بطول طريق الصعيد، إضافة إلى التفاوض لعمل خط نقل من مدينة المنيا إلى المنطقة الصناعية ومدينة المنيا الجديدة.

حوادث الطرق صداع في رأس الأهالي، متى ينتهي؟

حصرنا البؤر السوداء للأماكن التي تشهد حوادث بصورة كبيرة، ونسقنا مع إدارة المرور لعمل مطبات صناعية، وإنشاء حواجز أسمنتية على الترع، وتمت الموافقة حتى الآن على إنشاء أكثر من 250 مطبًا صناعيا على مداخل القرى، إضافة إلى حصر الطرق التي تحتاج إلى إعادة تأهيل.

ماذا عن مصنع حليج الأقطان؟

إعادة تشغيل المصنع تحتاج لميزانية وأموال ضخمة لا نملكها وغير موجودة، والتفكير العملي أن يتم تسوية الأوضاع مع المشتري وفقا لأحكام القضاء، ثم يتم بيع تلك الأراضي وستدر عائدا ماديا يصل لنحو 17 مليار جنيه، ثم تسوية المديونيات، واستغلال الأراضي الصحراوية بالمحافظة لإنشاء مصنع نسيج متطور، قد يحتاج إلى مبلغ يتراوح بين مليار و2 مليار جنيه، وإنشاء منطقة نسيجية متكاملة، بتكلفة تقدر بنحو 2 مليار جنيه، مع زيادة الطاقة الفندقية للمحافظة وعمل العديد من المشروعات الأخرى التي تخدم أهالي المحافظة.

- لماذا لا يتم استغلال المساحات التي يستولي عليها الأهالي لإنشاء ملاعب؟

الآن أصبح لدي ظاهرتان هما، انتشار الملاعب الخاصة، واستيلاء الأهالي على أرض أملاك دولة وتحويلها كأماكن لتشوين الطوب والرمال وإنشاء مقاه عليها، ولذلك كلفت جميع رؤساء القرى باختيار أماكن لإنشاء ملاعب ومراكز شباب عليها بالتنسبق مع وزارة الشباب والرياضة، وإزالة الملاعب الخاصة التي تم إنشاؤها، وإزالة جميع التعديات على أراضي الدولة.

متى نرى المحافظة تقدم خدماتها للمواطنين إلكترونيا؟

بدأنا في تنفيذ الإجراءات والخطوات الأولية لهيكلة وميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لبروتوكول التعاون المشترك، الذي وقعته المحافظة مع شركة أذهان للحلول المتكاملة، وستقدم الشركة منحة فنية بالمجان للمحافظة، حيث تقدم جميع أنظمة الهيكلة والميكنة والأرشفة الإلكترونية والتقييم للموارد البشرية والخدمات، التي تعتبر بمثابة أول تجربة على مستوى الجمهورية لميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، تيسيرًا عليهم ولضمان تقديم خدمة مميزة لهم.

ما الإجراءات التي تم اتخاذها لتوريد القمح؟

اجتمعت باللجنة العليا للقمح بالمحافظة، وفتحنا الشون الترابية أمام المزارعين كنقاط تجميع فقط (ترانزيت)، على أن يتم بعدها نقل هذه الكميات المجمعة إلى الشون والصوامع المعتمدة والمستوفاة للشروط والمواصفات المقررة، التي يبلغ عددها 19 شونة وصومعة، بالإضافة إلى إصدار رقم 468 لعام 2017 بعدم خروج القمح من المحافظة، وينص على مصادرة نسبة 10% من الأقماح التي يتم ضبطها لصالح صندوق خدمات المحافظة.