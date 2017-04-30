فيديو| وزير البترول يعلن موعد بدء إنتاج حقل «ظهر»

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قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه سيتم ربط المرحلة الأولى من كشف حقل الغاز الطبيعي "ظهر" بالشبكة القومية للغاز قبل نهاية العام؛ لتدخل أولى كميات الغاز من المرحلة الأولى للإنتاج بالحقل، ما يعد رقمًا قياسيًا على مستوى العالم.

وأضاف الملا، خلال لقائه ببرنامج "أسواق وأعمال"، المذاع على قناة "on live"، "الوزارة وضعت استراتيجية، لغلق العجز المؤدي لانقطاع الكهرباء والغاز عن المصانع، ثم إضافة صناعات ذات قيمة مضافة لمصر".

واستكمل: "شركة إينى تستثمر أكثر من 12 مليار دولار في كشف ظهر"، لافتًا إلى أنه مستهدف معدل إنتاج ثابت بـ 2.7 مليار قدم مكعب كل يوم، بحلول عام 2019.

وأكد الملا أنه تم توقيع 76 اتفاقية بقطاع البترول مع الشركاء الأجانب في الفترة بعد 30 يونيو 2013، بينها تعديل اتفاقيات قائمة.